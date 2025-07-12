Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла Уимблдон, не дав Аманде Анисимовой выиграть ни одного гейма в финале

Уимблдон – 2025 завершится мужским финалом, в котором сойдутся главные фавориты лондонского турнира – итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. В некоторых разрядах победители уже известны: микст выиграли Сем Вербек из Нидерландов в паре с чешкой Катержиной Синяковой.

Два сета продолжался финал мужского парного разряда: британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул легко победили дуэт в составе Ринки Хидзикаты (Австралия) и Давида Пела (Нидерланды), счёт – 6:2, 7:6. Женский парный финал ещё предстоит, и там примет участие россиянка – Вероника Кудерметова. Она и её напарница Элисе Мертенс (Бельгия) скрестят ракетки с Еленой Остапенко (Латвия) и Се Шувэй с Тайваня.

Разочаровывающим стал женский финал: американка Аманда Анисимова отдала все силы, чтобы пройти в полуфинале Арину Соболенко и явно не смогла восстановиться для поединка за титул. «Питерец.ру» напоминает, что Анисимова сенсационно выбила Соболенко, победив белоруску в трёх сетах, счёт в каждом из которых был 6:4.

Бенефициаром изматывающего полуфинала между Анисимовой и Соболенко стала полька Ига Швёнтек (на фото), которая сокрушила американку в финале с неприличным счётом 6:0, 6:0. Когда-то подобное сотворила с Натальей Зверевой Штеффи Граф.