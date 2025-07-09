Никто из четверых россиян, добравшихся до 1/4 финала Уимблдона – 2025, не попал в полуфинал: проиграли свои матчи Карен Хачанов, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова

У Карена Хачанова вряд ли были большие шансы победить 5-ю ракетку Уимблдонского турнира из США Тэйлора Фрица: на руку американцу было и быстрое снятие соперника в предыдущем раунде. «Питерец.ру» доволен выступлением Хачанова в Лондоне: уже сам выход в четвертьфинал стал для российского теннисиста серьёзным карьерным достижением (и финансовым тоже – 400 тысяч евро).

В матче с Фрицем Хачанов проиграл первые два сета (3:6, 4:6), после чего разгромно взял третью партию – 6:1. Четвёртый сет дошёл до тай-брейка, на котором американец повёл 4:1. Хачанов выиграл три очка подряд, но укороченная партия завершилась победой Фрица – 7:4. Соперником Фрица в полуфинале будет испанец Карлос Алькарас.

Мирра Андреева имела шансы не доводить первую партию до тай-брейка, на котором удачливее оказалась её соперница – Белинда Бенчич из Швейцарии. Если первую укороченную партию Андреева проиграла со счётом 3:7, то вторую – 2:7, ещё и допустив двойную ошибку в решающим момент в стиле Даниила Медведева . Так Бенчич победила в двух сетах.

Не смогли пробиться в полуфинал Уимблдона ещё две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Первая проиграла Аманде Анисимовой из США, вторую победила Ига Швёнтек из Польши.