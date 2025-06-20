СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?

Не так много громких новостей из стана хоккейного СКА в это межсезонье: больше обсуждается переход Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА или новый контракт Александра Радулова. Но мимо официального сообщения на клубном сайте невских армейцев о том, что сезон – 2025/2026 СКА проведёт в «Ледовом», «Питерец.ру» не мог пройти.

Ремонтные работы на станции метро «Парк Победы» повлияли на транспортную доступность «СКА Арены» для любителей хоккея: именно об этом говорится в резюме по итогам очередного заседания совета директоров клуба (председатель – Виталий Маркелов, гендиректор – Никита Стеничкин). Любители мистики могут усмотреть в возвращении СКА на прежний лёд следование хорошим приметам: в сообщении совета директоров есть напоминание о выигранных петербургским клубом Кубках Гагарина в 2015 и 2017 годах. Тогда СКА играл в «Ледовом», и сейчас надеется на положительную ауру хорошо знакомого стадиона.

Мог сыграть свою роль и начавшийся в городе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ): по словам Александра Медведева, качество льда на «СКА Арене» не устроило участников хоккейного турнира на форуме.

Грядёт и смена брендбука (знать бы ещё, что это) и новый клубный логотип ХК СКА.