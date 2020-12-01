СКА усилился Стрёмваллем, но проиграл «Йокериту» в «Ледовом»

В составе СКА появился ещё один скандинавский легионер. «Питерец.ру» считает показатели новичка невских армейцев Мальте Стрёмвалля в составе «Сочи» достойными: швед набрал 55 очков в 78 играх чемпионата КХЛ. При этом СКА расстался с Михаилом Мальцевым: у форварда истёк срок петербургской аренды.

Что касается «Йокерита», то команда из Хельсинки блекло играет в нынешнем сезоне. Любители хоккея могут удивиться, увидев «Йокерит» внизу турнирной восьмёрки на Западе. Но вот гостевой матч в Петербурге «Джокеры» сумели выиграть, при этом результативного хоккея не получилось. Атака СКА (Стрёмвалль не играл) сумела лишь раз поразить ворота гостей усилиями Кирилла Марченко: так армейцы открыли счёт в середине стартового игрового отрезка.

После этого на первый план вышел нападающий гостей Хенрик Хаапала: этот не сумевший закрепиться в НХЛ игрок и счёт сравнял, и буллит Хелльбергу забил. Поражение по буллитам не сказалось на турнирном положении СКА: команда Валерия Брагина удерживает вторую строчку в конференции.