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Питерец.ру » Спорт » СКА усилился Стрёмваллем, но проиграл «Йокериту» в «Ледовом»

СКА усилился Стрёмваллем, но проиграл «Йокериту» в «Ледовом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
Накануне матча с финским клубом в составе СКА произошли перемены.

В составе СКА появился ещё один скандинавский легионер. «Питерец.ру» считает показатели новичка невских армейцев Мальте Стрёмвалля в составе «Сочи» достойными: швед набрал 55 очков в 78 играх чемпионата КХЛ. При этом СКА расстался с Михаилом Мальцевым: у форварда истёк срок петербургской аренды.

Что касается «Йокерита», то команда из Хельсинки блекло играет в нынешнем сезоне. Любители хоккея могут удивиться, увидев «Йокерит» внизу турнирной восьмёрки на Западе. Но вот гостевой матч в Петербурге «Джокеры» сумели выиграть, при этом результативного хоккея не получилось. Атака СКА (Стрёмвалль не играл) сумела лишь раз поразить ворота гостей усилиями Кирилла Марченко: так армейцы открыли счёт в середине стартового игрового отрезка.

После этого на первый план вышел нападающий гостей Хенрик Хаапала: этот не сумевший закрепиться в НХЛ игрок и счёт сравнял, и буллит Хелльбергу забил. Поражение по буллитам не сказалось на турнирном положении СКА: команда Валерия Брагина удерживает вторую строчку в конференции.

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