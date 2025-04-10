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Питерец.ру » Спорт » Евгений Кузнецов расторг свой контракт и покидает СКА – как такое могло случиться?

Евгений Кузнецов расторг свой контракт и покидает СКА – как такое могло случиться?

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Самый громкий переход прошлого лета в отечественном клубном хоккее не сработал – почему?

Несмотря на разговоры о том, что сотрудничество СКА и нападающего Евгения Кузнецова продолжится (порукой тому был долгосрочный контракт хоккеиста с петербургским клубом), «Питерец.ру» узнал: игрок покидает клуб. Сейчас многие обсуждают историческое достижение Александра Овечкина в НХЛ, но главная новость КХЛ – о Кузнецове.

Сейчас можно сказать так – у клуба и игрока не совпали ожидания от сезона – 2024/2025. Кузнецов приехал в СКА не «перезапускать» свою забуксовавшую карьеру и не для того, чтобы стать главной звездой отечественной Лиги. Поговаривали о размере гонорара Кузнецова за каждый сезон в форме СКА – любители хоккея представляют, о какой сумме идёт речь. СКА вообще пришлось постараться, чтобы уместить свой состав в прошедшем сезоне под пресловутый «потолок зарплат».

Раскрыться в СКА Кузнецову помешали и обстоятельства. Например, звёздный игрок долго привыкал к манере судейства в КХЛ (явно слишком суровой в сравнении с заокеанской), да и травмы сыграли свою роль. Главное – Кузнецов не стал в СКА игроком, который мог решить исход матча в одиночку, то есть выйти и забить в нужный момент, как Алексей Яшин, Яромир Ягр, Алексей Морозов или тот же Александр Радулов в «Салавате» или ЦСКА.

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