В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»

Сегодня утром на Исаакиевской площади был дан старт ежегодному забегу под названием «Борись и побеждай».

Это мероприятие, ставшее неотъемлемой частью программы Петербургского международного экономического форума, в текущем году посвящено знаменательной дате – 80-летию Великой Победы.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, а именно – дождь, более двух тысяч участников приняли участие в забеге на дистанцию в пять километров. Маршрут пролегал по живописным местам Санкт-Петербурга, начинаясь у Исаакиевского собора, далее следуя вдоль Дворцовой набережной, проходя по Марсову полю и завершаясь на Невском проспекте.