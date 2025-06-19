ента новостей

13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
17:00
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург
16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
15:03
Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу
14:43
Команда из СПбГУ победила в конкурсе
14:35
Что происходит с интернетом?
12:57
В течение двух часов полностью перекроют трассу Р-21 «Кола»
12:47
На фестивале «Окна Открой» выступят музыканты группы «Сектор Газа» вместе со старшей дочери Юрия Хоя
09:41
«АвтоВАЗ» покажет свои новинки на ПМЭФ
09:24
В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер
09:23
Стартует ПМЭФ-2025: общие ценности и многополярный мир
00:45
Защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в московское «Динамо», которое теперь тренирует Валерий Карпин
17:12
ПМЭФ посетит замглавы Госсовета КНР
15:43
Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество
15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
12:42
В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку
12:37
Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики
12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
11:38
В Петербурге задержан участник потасовки возле бара на улице Рубинштейна
10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»

В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
На Исаакиевской площади состоялся забег «Борись и побеждай»

Сегодня утром на Исаакиевской площади был дан старт ежегодному забегу под названием «Борись и побеждай».

Это мероприятие, ставшее неотъемлемой частью программы Петербургского международного экономического форума, в текущем году посвящено знаменательной дате – 80-летию Великой Победы.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, а именно – дождь, более двух тысяч участников приняли участие в забеге на дистанцию в пять километров. Маршрут пролегал по живописным местам Санкт-Петербурга, начинаясь у Исаакиевского собора, далее следуя вдоль Дворцовой набережной, проходя по Марсову полю и завершаясь на Невском проспекте.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-07-2015, 10:20
Забег «Красочный бууум» прошел в Санкт-Петербурге
25-04-2023, 19:48
Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади
23-04-2024, 16:27
Росгвардейцы приступили к тренировкам Парада Победы на Дворцовой площади
7-05-2022, 19:23
Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
1-04-2025, 11:52
В Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади
7-03-2021, 19:43
120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы в Санкт-Петербурге

Происшествия на дорогах

Вчера, 16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
Вчера, 09:24
В Ленобласти в ДТП пострадал 15-летний питбайкер
17-06-2025, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
17-06-2025, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
Наверх