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Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих и 80 единиц боевой техники Западного военного округа приняли участие в генеральной репетиции военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчётов отработали сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны прошли более 80 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфун-К» самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», танки новейшей модификации Т-72Б-3М с УБХ. Впервые в Параде на Дворцовой площади примут участие расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

Всего в параде Победы в г. Санкт-Петербурге, который состоится на Дворцовой площади, примут участие более 4,1 тыс. человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники, в воздушной части парада будут участвовать 14 летательных аппаратов.

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