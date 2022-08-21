«Динамо» победило «Спартак» с минимальным преимуществом благодаря ошибке Наиля Умярова

«Питерец.ру» ожидал более результативного футбола в матче «Динамо» и «Спартака» на стадионе имени Льва Яшина. Однако спартаковские ворота, которые защищал Александр Селихов, спасала и штанга, и перекладина.

Решающим стал эпизод в первом тайме, когда результативную ошибку допустил Наиль Умяров. Динамовец Константин Умяров «подарком» Умярова воспользовался и легко поразил ворота Селихова. В дальнейшем «бело-голубые» были гораздо ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем спартаковцы – чтобы счёт сравнять.

Ещё до перерыва Фернандес нанёс отличный удар головой после стандарта, но попал в штангу ворот, так Селихову повезло в первый раз. А во втором тайме Сазонов забил, но гол отменили из-за офсайда. Вскоре Сазонов мощнейшим ударом потряс перекладину ворот везучего Селихова. Финального штурма «красно-белые» организовать не смогли, итог – 1:0 в пользу «Динамо».

Несмотря на поражение, «Спартак» сохранил лидерство в чемпионате России (13 очков), у «Динамо» и «Ростова» - по 12 очков. «Зенит» в этом туре играет с «Торпедо».