Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА финальную серию Единой Лиги ВТБ со счётом 2–4, уступив сегодня в Москве с разницей в 23 очка

Вряд ли баскетбольный «Зенит» можно упрекать за второе место по итогам плей-офф Единой Лиги ВТБ – 2024/2025: команда Хавьера Паскуаля выдала рекордную победную серию, прошла два раунда в плей-офф и вела в финальной серии со счётом 2–1. Неприятности «сине-бело-голубых» начались в четвёртом матче финала, который петербуржцы впервые в этой серии проиграли с разницей «-23».

Вслед за этим случилось обидное домашнее поражение в пятой игре (счёт – 89:84 в пользу ЦСКА), что позволило московскому клубу вырваться вперёд и лишить «Зенит» права на ошибку. И вот состоялся шестой матч, который завершил финальную серию: ЦСКА на своей площадке вновь оказался сильнее, повторив разницу в 23 очка из четвёртой встречи финала. «Питерец.ру» сообщает любителям баскетбольной статистки итоговый счёт – 96:73 (23:20, 29:19, 26:15, 18:19). Как можно увидеть из этих цифр, уже к старту заключительной четверти исход борьбы был практически ясен.

Самым результативным сегодня стал столичный армеец Мело Тримбл, набравший 20 очков. В составе «Зенита» 17 очков – у Трента Фрейзера, а MVP «регулярки» Дуэйн Бэйкон набрал 16 очков. Ещё два зенитовских американца – Алекс Пойтресс и Окаро Уайт – не достигли рубежа в 10 очков.