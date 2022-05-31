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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» сотворил чудо в Москве и продлил финальную серию Лиги ВТБ

Баскетбольный «Зенит» сотворил чудо в Москве и продлил финальную серию Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
После обиднейшего поражения дома в четвёртом матче «Зенит» обязан был побеждать.

«Питерец.ру» предполагал, что «баззер-битер» армейца Каспера Уэйра в четвёртой игре финальной серии стал решающим моментом финала Единой Лиги ВТБ. Столь мощный психологический удар, да ещё и на своей площадке (а счёт в серии до четырёх побед стал 1–3), мог подкосить любой клуб. Но Хавьер Паскуаль нашёл способ правильно настроить команду на игру, когда нужно было только выигрывать, а выигрывать «по заказу» особенно трудно.

Почти восемь с половиной тысяч зрителей стали свидетелями захватывающего поединка финала под номером пять, который завершился в пользу «Зенита» (счёт – 97:95). «Сине-бело-голубые» лидировали в четвёртой четверти,  но позволили ЦСКА сравнять счёт: начал попадать Алексей Швед, который за весь матч набрал 32 очка. Но при равном счёте в концовке петербургский клуб не растерялся: Картер, Ллойд и Пойтресс показали свой высокий класс, и достать «Зенит» команда Димитриса Итудиса не смогла.

Счёт в финальной серии стал 3–2 в пользу ЦСКА, и следующий матч должен состояться 2 июня в Санкт-Петербурге. В том случае, если «Зенит» сможет сравнять счёт в серии, всё решится 5 июня в Москве.

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