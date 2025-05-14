Четыре матча состоялись на ЧМ по хоккею 13 мая: Германия и Латвия одержали крупные победы, Казахстан проиграл Венгрии, канадцы разгромили французов

«Питерец.ру» продолжает следить за хоккейным «Мундиалем», проходящем в шведском Стокгольме и норвежском Харнинге. Игровой день 13 мая начался с двух крупных побед с одинаковым счётом 5:2. Немцы превзошли норвежцев: Доминик Кагун набрал 2 очка результативными передачами на Войцеха Стаховяка и Фредерика Тиффельса. Сборная Латвии оказалась сильнее Словенцев с тем же преимуществом в три шайбы: продолжил набирать очки на ЧМ – 2025.

Казахстан уже на 15-й секунде пропустил в игре со сборной Венгрии: Янош Хари огорчил Максима Павленко и вывел хоккейных мадьяр вперёд. Ближе к перерыву Иштван Тербоч удвоил преимущество венгров, итоговый счёт – 4:2 в пользу команды Гергея Майороша. В составе казахстанской команды заброшенными шайбами в ворота Бенце Балижа отметились Никита Михайлис (а кто же ещё?) и Валерий Орехов.

Настоящая голевая феерия случилась в матче США – Норвегия, который американцы выиграли со счётом 6:5ОТ. Хет-триками отметились у сборной США – Тейдж Томпсон, а у скандинавов – Стиан Сольберг. При этом Томпсон ещё и стал автором победной шайбы американцев в овертайме. Канадцы играючи разделались со своими хоккейными «младшими братьями» французами со счётом 5:0. Одну из шайб здесь забил Сидни Кросби.



