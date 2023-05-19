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Питерец.ру » Спорт » Звёздный Рантанен набрал 3 очка, а Финляндия разгромила Венгрию со счётом 7:1 и ещё три матча ЧМ – 2023 по хоккею

Звёздный Рантанен набрал 3 очка, а Финляндия разгромила Венгрию со счётом 7:1 и ещё три матча ЧМ – 2023 по хоккею

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.iihf.com
Дольше всех не могли выявить сильнейшего Казахстан и Словакия – дело дошло до буллитов.

26-летний Микко Рантанен из «Колорадо» провёл прекрасный регулярный чемпионат в НХЛ, набрав больше 100 очков за сезон. И на мировом хоккейном первенстве Рантанен не ленится: в матче с венграми он набрал 3 очка, сделав три результативных передачи партнёрам, среди которых был и поигравший за СКА Микко Лехтонен. «Суоми» разгромно победили мадьяр со счётом 7:1, а ведь в пассиве команды Юкки Ялонена уже есть на этом турнире два поражения – от США (1:4) и по буллитам от Швеции (1:2). «Питерец.ру» напоминает, что Ялонен тренировал СКА до Вячеслава Быкова, было это в 2012–2014 годах.

Победив венгров, финская сборная расположилась третьей в группе А, уступая по очкам всё тем же американцам и шведам. Немцы в упорной борьбе обыграли не желавших сдаваться без боя австрийцев (4:2). Однако «тевтоны» пока отстают от идущих четвёртыми в группе А датчан.

Латвия со скромной разницей в одну шайбу смогла выиграть у сборной Словении – главного аутсайдера группы В. Игравший в КХЛ за «Медвешчак» словенский голкипер Крошель помешал прибалтам добиться лучшей разницы шайб, у Латвии одну из шайб забросил Даугавиньш.

Вернувшийся в «Барыс» Роман Старченко набрал 3 очка, а Казахстан по буллитам пересилил Словакию (4:3).

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