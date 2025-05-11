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Питерец.ру » Спорт » На ЧМ по хоккею 10 мая состоялись шесть матчей: победы одержали Казахстан, Канада, Швеция, Германия, Швейцария и Латвия

На ЧМ по хоккею 10 мая состоялись шесть матчей: победы одержали Казахстан, Канада, Швеция, Германия, Швейцария и Латвия

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
epaimages.com
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче Германии и Венгрии, в котором дубль сделал Доминик Кагун.

Насыщенной получилась программа второго игрового дня хоккейного чемпионата мира, начавшегося в Швеции и Дании 9 мая. Канадцы одержали сухую победу над Словенией (4:0): дубль сделал Бо Хорват, одну шайбу забросил Нэйт Маккиннон, а голкипер «Кленовых Листьев» Дилан Гаранд не пропустил. Сборная Норвегии открыла счёт в матче с Казахстаном, но сначала отличился неувядаемый Роман Старченко, а победную для команды Олега Болякина шайбу забросил на 53-й минуте Владимир Волков. «Питерец.ру» обратил внимание, что 41-летний Патрик Торесен в состав норвежцев на «Мундиаль» не попал.

Шведы в концовке третьего периода уступали австрийцам со счётом 1:2, но победили. Сначала уравнял положение Юнас Бродин, через 12 секунд второй раз в этой встрече отличился Мика Зибанежад, а итоговые 4:2 в пользу «Тре Крунур» Александер Веннберг. Германская команда вдоволь поиздевалась над венграми, победив хоккейных мадьяр со счётом 6:1. Здесь дубль сотворил Доминик Кагун, а Джош Симански набрал 2 (1+1) очка.

Оба вчерашних вечерних матча завершились крупными победами. Швейцарцы превзошли датчан со счётом 5:2 (дубль сделал Нико Хишир, а Тайлер Мой набрал 3 очка). Французы открыли счёт в игре с Латвией, но проиграли – 1:4.

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