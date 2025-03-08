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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга завершил регулярный чемпионат Суперлиги победой в трёх сетах над «Газпромом-Югрой»

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга завершил регулярный чемпионат Суперлиги победой в трёх сетах над «Газпромом-Югрой»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Самым результативным в составе петербуржцев стал Владислав Бабкевич – 14 очков.

Вот и завершился длинный регулярный сезон волейбольной Суперлиги: по причинам, не связанным со спортивными результатами, команд на этот раз было только пятнадцать вместо шестнадцати. «Зенит» встречался с клубом «Газпром-Югра», и «Питерец.ру» предвкушал гостевую победу команды Владимира Алекно. Причина проста – статистика очных встреч почти полностью состоит из зенитовских викторий. Да и турнирной мотивации у сургутской команды не было.

Итог матча – победа петербуржцев со счётом 3–0 (счёт по партиям – 25:19, 25:21, 25:20). Лавры самого результативного зенитовца в который раз достались Владиславу Бабкевичу (в женской «Ленинградке» тоже есть свой ярко выраженный лидер атаки – Анастасия Гарелик). Алекно выпустил в стартовом составе Станислава Динейкина-младшего и Василия Тарасенко: такое тренерское решение себя оправдало. Динейкин показал отличный процент завершения атак (71%), набрав 13 очков.

«Зенит» занял в «регулярке» пятое место, пропустив вперёд казанских одноклубников, московское «Динамо», «Белогорье» и новосибирский «Локомотив» («Динамо-ЛО» – шестое). Первый соперником «Зенита» в плей-офф станет нижегородский АСК: команды начнут выяснение отношений с матча в следующий вторник в столице ПФО.



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