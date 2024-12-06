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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах одолел клуб «Газпром-Югра», одержав пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах одолел клуб «Газпром-Югра», одержав пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Егор Клюка набрал в этой встрече 21 очко. 

То ли волейбольному «Зениту» из Северной столицы помогает календарь, то ли команда Владимира Алекно нащупала свою игру, но пять побед подряд в Суперлиге – серьёзное достижение. После успехов в матчах с «Новой», АСК, московским «Динамо» и МГТУ «сине-бело-голубые» победили и клуб «Газпром-Югра» из Сургута.

«Питерец.ру» посмотрел историю личных встреч «Зенита» и «Газпрома-Югры» – всё говорило о том, что петербуржцы победят 4 декабря. Так и получилось: лишь в третьей партии гости сумели навязать борьбу и сет затянулся до игры «на балансе». Егор Клюка уже в первом сете достиг рубежа в 1500 очков, став в итоге самым результативным в составе «Зенита»: бородатый доигровщик набрал 21 очко.

В третьей партии матча с коллективом из Сургута «Зенит» поначалу расслабился (гости повели в дебюте 5:3), но вскоре вновь захватил лидерство. Только удачная подача Артёма Масько позволила «Газпрому-Югре» идти вровень с «Зенитом», однако концовка третьего сета сложилась в пользу хозяев – 27:25 и 3–0 в матче.

Комментируя итоги матча, Алекно сказал:

«Игрой команды в целом доволен. Синдром третьей партии после двух уверенно выигранных – это всегда закон, это нормально... Но главное — победа, все молодцы, всем спасибо за работу».



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