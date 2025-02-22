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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах обыграл в Нижнем Новгороде клуб АСК: Бабкевич набрал 17 очков

Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах обыграл в Нижнем Новгороде клуб АСК: Бабкевич набрал 17 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Борьба получилась упорной, особенно в завершившейся в игре «на балансе».

Особых сомнений в победе волейбольного «Зенита» в Нижнем Новгороде не было: достаточно взглянуть на турнирную таблицу Суперлиги, чтобы понять разницу в классе и амбициях с АСК. Петербуржцы входят в группу команд, преследующих лидера чемпионата – казанский «Зенит». А меньше очков, чем у АСК – только у главного аутсайдера первенства, которым является клуб МГТУ.

Владимир Алекно выпустил в стартовом составе «Зенита» Дениса Черейского и Станислава Динейкина-младшего. Гости получили перевес в три очка ближе к концовке стартовой партии и выиграли первый сет – 25:20. Однако коллектив Андрея Дранишникова не собирался сдаваться: следующая партия затянулась до игры «на балансе». Эйс зенитовского кубинца Марлона Янта и удачная игра на блоке Черейского помогли «сине-бело-голубым» взять второй сет со счётом 26:24.

Нижегородцы отчаянно сопротивлялись «Зениту» и в третьей партии, но фаворит сумел удержать двухочковое преимущество по ходу сета. Выиграв третий сет со счётом 25:23, «Зенит» выиграл этот матч 3–0 и продолжает борьбу за второе место по итогам «регулярки». «Питерец.ру» перечисляет основных соперников «Зенита» в борьбе за вторую строчку таблицы: столичное «Динамо», «Локомотив» и «Белогорье».

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