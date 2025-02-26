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Питерец.ру » Спорт » Разгромное поражение СКА от «Спартака» со счётом 2:7 – тревожный сигнал перед плей-офф

Разгромное поражение СКА от «Спартака» со счётом 2:7 – тревожный сигнал перед плей-офф

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Роман Ротенберг призвал петербургских журналистов поддерживать СКА, и это правильно!

Поражение с разницей в пять шайб от «Спартака» стало одним из худших матчей невских армейцев в регулярном чемпионате – это очевидно и тем, кто далёк от хоккея и КХЛ. Впереди у СКА – всего лишь девять игр в «регулярке», после чего начнётся очередной розыгрыш Кубка Гагарина. Будь конкуренция в Лиге пожёстче, ещё можно было бы порассуждать о шансах СКА на попадание в плей-офф. Но отрыв от идущего девятым в таблице Западной конференции «Куньлуня» столь велик, что СКА точно поборется за Кубок Гагарина. «Питерец.ру» надеется, что невские армейцы уже исчерпали лимит на крупные поражения по ходу «регулярки».

Стартовый период поединка с «красно-белыми» получился очень результативным: пришедшие на «СКА Арену» зрители (их было более 22 тысяч) увидели сразу десять заброшенных шайб. «Спартак» отправился на первый перерыв, имея преимущество в две шайбы – 4:2, при этом Александру Пашину удался дубль. В дальнейшем разыгравшийся Пашин забил и в третий раз: в НХЛ в подобных случаях на лёд летят бейсболки.

Во втором периоде спартаковец Михаил Мальцев отправил на скамейку запасных Егора Заврагина, сделав счёт 5:2, а итог встречи – 7:2 в пользу москвичей. 27 февраля СКА сыграет дома с московским «Динамо».

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