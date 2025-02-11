КХЛ: СКА проиграл московскому «Динамо» 1:3, «Торпедо» разгромило «Ак Барс» 5:1

Хоккейный СКА нова проиграл, и на этот раз «Питерец.ру» не станет подсчитывать, каким по счёту было это поражение для невских армейцев в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025. Предыдущий матч со столичным «Динамо» был выиграл в овертайме, хотя если бы не Никита Гусев, СКА сумел бы победить и в основное время.

Роман Ротенберг доверил место в воротах Павлу Мойсевичу, но на 27-й минуте на льду «ВТБ Арены имени Аркадия Чернышёва» появился Егор Заврагин. Причина проста – СКА к тому времени уступал динамовцам со счётом 0:3. Первым огорчил Мойсевича Никита Буруянов: случилось это уже на 3-й минуте, а одним из ассистентов стал Игорь Ожиганов.

В дебюте второго периода Никита Гусев приложил руку – точнее, клюшку в виде голевой передачи – ко второй динамовской шайбе, которую в ворота Мойсевича отправил канадец Седрик Пакетт. А отправил белорусского голкипера на лавку точный бросок Артёма Чернова в большинстве: СКА схлопотал удаление за нарушение численного состава. Илья Карпухин лишь забросил шайбу престижа – поражение СКА с разницей в две шайбы.

В другом матче «Торпедо» сокрушило в Казани «Ак Барс» со счётом 5:1. В составе торпедовцев 2 (1+1) очка набрал Летунов, а у «Барсов» при счёте 0:5 отличился Яшкин.