Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были среди пассажиров разбившегося в США самолёта

Страшная новость из США с самого утра активно обсуждается в интернете: в США потерпел крушение самолёт со спортсменами и тренерами на борту. Среди них находились и Евгения Шишкова и Вадим Наумов – известные советские и российские фигуристы, выступавшие в парном катании и участвовавшие в двух Олимпиадах (1992 и 1994 года). «Питерец.ру» не мог пройти мимо этой трагедии ещё и потому, что и Шишкова, и Наумов родились в Ленинграде.

Шишкова и Наумов тренировались у Людмилы Великовой, а главным спортивным достижением этой пары можно назвать золото чемпионата мира 1994 года в японской Тибе: тогда Шишкова и Наумов опередили соперников из канады и российский дуэт Марины Ельцовой и Андрея Бушкова. На Олимпийских играх в Лиллехаммере Шишкова и Наумов стали четвёртыми (победили Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков).

Пока официальной информации о погибших в вашингтонской катастрофе нет: в самолёте могли находиться ещё несколько фигуристов и тренер Инна Волянская. В СМИ есть список тех спортсменов, кто был на борту: Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сёстры Алидия и Эверли Ливингстон, Анджела Янг и Шон Кей и Эдвард Чжоу.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что спастись никому не удалось.