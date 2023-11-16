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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Волшебный участок на Okko: русский Deadpool в сказочном мире ментов и монстров

Волшебный участок на Okko: русский Deadpool в сказочном мире ментов и монстров

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Опубликовал: Алексей Морозов
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В новом сериале Волшебный участок актер Наумов играет роль пьяного экс-снайпера, который устраивается на работу в отдел по борьбе с преступлениями сказочных героев. Юмор черный, сатира злободневная.

Стриминговая платформа Okko представила зрителям новый оригинальный сериал "Волшебный участок" - дебютную режиссерскую работу Степана Гордеева. В основе сюжета - столкновение современной российской реальности с персонажами из сказок и легенд.

Главную роль исполнил Николай Наумов, снискавший любовь зрителей в сериале "Реальные пацаны". В актерском составе также звезды российского кино и телевидения: Гоша Куценко, Филипп Янковский, Ида Галич и комик Илья Соболев. Яркий ансамбль и оригинальная идея делают Волшебный участок 1 сезон потенциальным хитом осени.

Сказочные герои в современном обличье

В сериале классические персонажи русского фольклора показаны обитателями сегодняшней России. Они живут на общественном дне, занимая место социальных аутсайдеров.

Гномы превратились в бомжей и сквоттеров, лешие работают нелегальными мигрантами. Баба Яга подрабатывает вебкам-моделью, а Змей Горыныч страдает расстройством личности.

Такое ироничное переосмысление архетипичных образов придает сериалу сатирический подтекст. Создатели словно говорят: вот во что превратились герои народных сказаний в современных реалиях.

Главный герой - русский Deadpool

Главный герой сериала Леха Попов, в исполнении Николая Наумова, напоминает Дэдпула в русском варианте. Это бывший снайпер и алкоголик, которого сестра привозит в Москву, чтобы он взял под опеку ее дочь.

Леха получает работу в отделе по борьбе с преступлениями сказочных существ. Он демонстрирует уникальные боевые навыки, но в то же время страдает запоями и общается с воображаемыми персонажами.

Юмор сериала абсурдистский и местами чернушный. Наумов будто переносит своего героя Коляна из "Реальных пацанов" в мир мистики и фантастики.

Сатирическое отражение реальности

"Волшебный участок" отражает российские реалии в иносказательной форме. Можно провести параллели между сказочными существами и маргинальными слоями нашего общества.

Также в сериале затрагиваются острые и актуальные темы: коррупция, миграция, гендерная проблематика. Используя приемы черного юмора, авторы словно предлагают посмотреть на злободневные явления под необычным углом.

Вместо заключения

Новый сериал "Волшебный участок" от стримингового сервиса Okko - яркий пример современных тенденций российского кинематографа и телевидения. Здесь органично сочетаются мистика, ирония, сатира и острая социальная проблематика.

Успех проекта продемонстрирует востребованность сказочной тематики и покажет, стоит ли российским кинематографистам активнее обращаться к фольклорному наследию. В любом случае, "Волшебный участок" уже сейчас можно назвать одной из самых оригинальных премьер сезона.

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