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Питерец.ру » События в мире » 19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании

19 человек погибли в результате крушения коммерческого самолета в озере Виктория в Танзании

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Коммерческий рейс из Танзании, выполняемый авиакомпанией Precision Air, в воскресенье потерпел крушение

Коммерческий рейс из Танзании, выполняемый авиакомпанией Precision Air, в воскресенье потерпел крушение в плохую погоду на озере Виктория, в результате чего погибли 19 человек.

Премьер-министр Кассим Маджалива заявил, что официальные лица считают, что все тела были извлечены из самолета.

«Начинаем вытаскивать багаж и личные вещи из самолета. Команда врачей и силовых структур приступила к установлению личности погибших и уведомлению их семей», — сказал Маджалива.

Авиакомпания подтвердила число погибших и сократила число выживших до 24 в обновленном заявлении в воскресенье вечером. Ранее перевозчик, а также местные власти заявили, что 26 из 43 человек на борту были спасены.

«Precision Air выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям пассажира и экипажа, причастных к этому трагическому инциденту. Компания будет стремиться предоставить им информацию и любую помощь, которая им потребуется в трудную минуту», — заявили в авиакомпании.
«Имена пассажиров и членов экипажа на борту самолета не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены все ближайшие родственники», — говорится в сообщении.

Самолет с 39 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из коммерческой столицы Танзании Дар-эс-Салама и направился в город Букоба, прежде чем погрузиться в озеро Виктория, готовясь к посадке.

Источник: CNN
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