СКА в овертайме победил ЦСКА 5:4, такой же результат повторили «Торпедо» и «Нефтехимик», а в матче «Авангарда» и «Спартака» было заброшено 11 шайб

Весьма интересным получился четверг 17 октября в регулярном чемпионате КХЛ. Тон с утра задала «Лада», разгромившая в гостях «Адмирал» (6:1). Организационные проблемы помешали сыграть результативно игрокам «Амура» и «Северстали»: не смогли пополнить свой лицевой счёт ни хабаровчанин Алекс Гальченюк, ни череповецкий снайпер Кирилл Пилипенко.

Проигрывая 0:2 «Спартаку», «Авангард» четырежды подряд забросил, после чего уже «красно-белые» отправили в ворота омичей три шайбы. В итоге хет-трик Адама Ружички помог спартаковцам выиграть этот интереснейший поединок со счётом 6:5. В Нижнем Новгороде торпедовцы быстро повели 3:0 в матче с «Нефтехимиком» после точных бросков Линча, Артамонова и Летунова, в итоге встреча завершилась со счётом 5:4ОТ.

Точно такой же результат был зафиксирован и в Санкт-Петербурге, где в центральном матче дня сошлись СКА и ЦСКА. «Питерец.ру» отмечает, что Егор Заврагин превзошёл во вратарской дуэли своего московского визави Дмитрия Гамзина, которого Илья Воробьёв заменил при счёте 3:2 в пользу СКА. Опальный Иван Просветов пропустил за 19 секунд до второго перерыва, когда Василий Глотов отличился с передач Тони Деанджело и Арсения Грицюка. В овертайме победу СКА принёс Александр Никишин.