Как сыграли бывшие вратари СКА в субботу 14 сентября: Дмитрий Николаев помог «Спартаку» победить «Торпедо», Алексей Мельничук вместе с «Локомотивом» уступил в Нижекамске «Нефтехимику»

Пока СКА готовится побеждать в воскресенье «Ладу» («Питерец.ру» сообщал результат первой встречи этих команд в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025), в субботних матах Лиги «засветились» бывшие стражи ворот невских армейцев.

Выступающий ныне за «Спартак» 24-летний уроженец Санкт-Петербурга Дмитрий Николаев сегодня сделал 33 сэйва в поединке «красно-белых» с нижегородским «Торпедо». Здесь многое решила спартаковская атака: уже на 12-й минуте столичный клуб повёл 3:0 после шайбы Ивана Морозова и Шейна Принса. Но торпедовцы, которых тренирует Игорь Ларионов, не собирались сдаваться и сражались до финальной сирены, итог – 4:2 в пользу «Спартака», одержавшего свою третью победу подряд после выигрышей у минских и московских динамовцев. Николаев конкурирует за место в основном составе с голкипером-легионером «Спартака» Патриком Рыбаром).

Ярославский «Локомотив» стартовал в этом сезоне с четырёх побед подряд, из которых две – крупные (над «Ладой» 3:0 и «Куньлунем» 6:2), и одна – сухая (над СКА со счётом 2:0). Четырежды подряд ворота команды Игоря Никитина защищал Даниил Исаев. Но в матче с «Нефтехимиком» на льду появился экс-вратарь СКА Алексей Мельничук, и железнодорожники уступили с минимальным счётом 0:1.