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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромил «Адмирал», при этом Артемий Плешков не пропустил, а «Торпедо» разгромлено «Северсталью»

СКА разгромил «Адмирал», при этом Артемий Плешков не пропустил, а «Торпедо» разгромлено «Северсталью»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
5:0 в Санкт-Петербурге, 0:4 в Нижнем Новгороде и Тольятти, 7:0 в Москве.

Излишне говорить, как много значил для «Адмирала» нынешний вратарь СКА Никита Серебряков: просто так звание лучшего вратаря сезона – 2022/2023 не получают. В матче с невскими армейцами ворота дальневосточников защищал Павел Хомченко, и петербургская атака не пощадила голкипера «Моряков». Пять шайб пришлось достать Хомченко из своих ворота в промежутке между 17-й и 51-й минутами игрового времени. Забили «Адмиралу» Александр Кадейкин, Борна Рендулич, Александр Никишин, Семён Синяткин и Арсений Грицюк.

«Питерец.ру» поздравляет сменщика Серебрякова Артемия Плешкова с «сухарём» в этом матче: коллектив Леонида Тамбиева нанёс 31 бросок по воротам СКА, но в большинстве «Адмирал» играл мало. СКА занимает малопочётное седьмое место на Западе КХЛ, «Адмирал» находится на самом дне Востока.

Сползает вниз в турнирной таблице «Торпедо», неожиданно проигравшее «Северстали» со счётом 0:4. ЦСКА покуражился дома над «Куньлунем», победив китайский клуб 7:0. «Лада» на своём льду уступила «Нефтехимику» со счётом 0:4, здесь две шайбы забросил чешский защитник Лукаш Клок. А спартаковец Николай Голдобин продолжает демонстрировать режим суперфорварда: очередная шайба – в ворота «Сочи», но и Матвей Мичков тоже забил.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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