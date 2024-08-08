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Питерец.ру » Спорт » Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией

Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
volleyballworld.com
В который раз итальянская команда не может завоевать золото Олимпийских игр!

О злоключениях итальянских волейболистов на Олимпиадах можно уже строить конспирологические теории. Сколько раз представители Апеннин были близки к Олимпийскому золоту – и постоянно чего-то не хватало. Ещё во времена Хулио Веласко итальянцы считались главными фаворитами и в Барселоне – 1992 (проиграли в четвертьфинале голландцам) и в Атланте – 1996 (обидно проигранный финал той же сборной Нидерландов). На афинской Олимпиаде сборная Италии проиграла финал бразильцам, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро по привычке вновь не сумела выиграть решающий поединок.

И вот – очередное поражение сборной Италии на пути к вожделенному первому месту на Олимпиаде. После изматывающего четвертьфинала с Японией волейбольная «Скуадра Адзурра» не смогла выиграть ни одного сета у хозяев нынешней Олимпиады – сборной Франции. «Питерец.ру» приводит итоговый счёт по партиям – 25:20, 25:21, 25:21 в пользу команды Андреа Джани – участника двух проигранных Олимпийских финалов в составе итальянской сборной. Самыми результативными у французов стали Тревор Клевено (17 очков) и Эрвин Нгапет (15 очков). У проигравших 10 очков записал на свой счёт Юри Романо.

10 августа состоится Олимпийский финал Франция – Польша, а Италия и США оспорят бронзу днём раньше.

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