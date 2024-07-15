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Питерец.ру » Спорт » Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов может пополнить состав СКА, подписав с петербургским клубом долгосрочный контракт

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов может пополнить состав СКА, подписав с петербургским клубом долгосрочный контракт

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Хоккейные инсайдеры говорят о соглашении на 4 сезона.

«Питерец.ру» увидел в новостях СМИ сообщение о грядущей трансферной бомбе в КХЛ – и спешит поделиться: центрфорвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов может вскоре присоединиться к СКА. 32-летний Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора». В 2010 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Кузнецова на драфте, и российский нападающий успешно выступал за этот клуб в течение десятилетия. В марте Кузнецова обменяли в «Каролину», и он имеет действующий контракт с «Ураганами», но ради перехода в СКА это соглашение может быть расторгнуто.

Финансовые условия, предложенные Кузнецову в СКА, точно не известны: после извинений Дарьи Тубольцевой за недостоверные сведения о зарплатах в петербургском клубе желающих гадать вряд ли стало больше. Сообщается о возможном четырёхлетнем контракте: в таком случае Кузнецов доиграет в СКА практически до ветеранского для профессионального хоккея возраста. Возможно, Кузнецову придётся официально объявить о завершении своей карьеры в НХЛ – шанс заиграть за океанов снова в 36 лет видится весьма призрачным. В составе «Кэпиталз» Кузнецов сумел выиграть один Кубок Стэнли – в 2018 году. А в составе сборной России Кузнецов дважды становился чемпионом мира.


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