Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов может пополнить состав СКА, подписав с петербургским клубом долгосрочный контракт

«Питерец.ру» увидел в новостях СМИ сообщение о грядущей трансферной бомбе в КХЛ – и спешит поделиться: центрфорвард клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов может вскоре присоединиться к СКА. 32-летний Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора». В 2010 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Кузнецова на драфте, и российский нападающий успешно выступал за этот клуб в течение десятилетия. В марте Кузнецова обменяли в «Каролину», и он имеет действующий контракт с «Ураганами», но ради перехода в СКА это соглашение может быть расторгнуто.

Финансовые условия, предложенные Кузнецову в СКА, точно не известны: после извинений Дарьи Тубольцевой за недостоверные сведения о зарплатах в петербургском клубе желающих гадать вряд ли стало больше. Сообщается о возможном четырёхлетнем контракте: в таком случае Кузнецов доиграет в СКА практически до ветеранского для профессионального хоккея возраста. Возможно, Кузнецову придётся официально объявить о завершении своей карьеры в НХЛ – шанс заиграть за океанов снова в 36 лет видится весьма призрачным. В составе «Кэпиталз» Кузнецов сумел выиграть один Кубок Стэнли – в 2018 году. А в составе сборной России Кузнецов дважды становился чемпионом мира.



