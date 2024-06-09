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Питерец.ру » Спорт » По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке

По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Петербургские школьники расположились в середине таблицы после ничьей с командой Красноярского края.

«Питерец.ру» в прошлый раз изучал турнирное положение финала «Белой ладьи» в Сочи после 4-го тура: с тех пор и петербуржцы, и ленинградцы сползли вниз. Команда петербургского лицея № 64 в 5-м туре завершила вничью матч с хабаровчанами: выиграл свою партию Игнат Дмитренко, но проиграла Алиса Чепель-Малая. После этого последовало поражение в почти бескомпромиссном стиле (всего одна ничья) в поединке с командой Кемеровской области (1,5:2,5). Ничья в 7-м туре привела к тому, что делегаты из города на Неве расположились в середине таблицы (всего в турнире принимают участие 90 команд).

Получше обстоят дела у представителей Ленинградской области, которые в 5–7 турах испытали всю гамму эмоций. Сначала ленинградцы победили Забайкальский край (3:1), затем были жестоко биты юными шахматистами из Тывы (0,5:3,5), когда лишь Андрей Порфирьев смог избежать поражения, а Варвара Попенкова, Севастьян Кузнецов и Виктория Ли свои партии проиграли. В 7-м туре команда Ленобласти свела вничью матч с Вологодской областью (здесь Порфирьев проиграл, но спасла команду Виктория Ли, победившая Ксению Третьякову).

Лидирует подмосковная команда, которая в 7-м туре со счётом 4:0 обыграла команду Тывы. Вторыми идут москвичи.

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