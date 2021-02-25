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Питерец.ру » Общество » Фестиваль дрифта пройдет уже в эту субботу в Невском районе

Фестиваль дрифта пройдет уже в эту субботу в Невском районе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Драйв и гул моторов на фестивале дрифта в Невском районе

27 февраля в 15:00 на стадионе Сада “Спартак” на фестивале “Питерский дрифт” соберутся дрифт-пилоты города и продемонстрируют зажигательную программу заездов.

Для любителей адреналина и невероятных зрелищ в этот день организуют выставку автомобилей и огненное шоу от петербургского коллектива “Гардарика”. Машины будут ездить под динамичную музыку лучших диджеев города. Для неравнодушных к высокотехничному виду спорта выступят хип-хоп артисты.

“Приятно приехать на подобное мероприятие, зная, что оно согласовано с властями. Здорово, что государственные учреждения обращают внимание на проблемы любителей автомобильного спорта, ведь со стороны сообщества автомобилистов есть огромный запрос на легализацию подобных событий, которые на данный момент, к сожалению, чаще всего проходят нелегально”, - говорит житель Санкт-Петербурга Сергей Семерин.

Принять участие в заездах может любой желающий. Регистрация по ссылке: vk.cc/bYGPa0. Для участия в качестве зрителя регистрация не обязательна.

Организатор - Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.

Адрес места проведения мероприятия: проспект Обуховской Обороны, 130.

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