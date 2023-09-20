Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35

СКИФ из Краснодара продолжил огорчать поклонников петербургского «Зенита», обыграв команду Дмитрия Торгованова на старте сезона – 2023/2024. Это домашнее поражение стало для петербургского клуба пятым подряд, считая времена «Невы». А ведь «сине-бело-голубые» укрепились перед сезоном и считаются претендентами на чемпионство.

СКИФ повёл 5:3 в первом тайме, и не позволил «Зениту» приблизиться к себе до перерыва: гости выиграли первую половину с разницей в 3 мяча. Торгованов пытался тасовать вратарей: ещё до перерыва поиграли и Черников, и Попов, и Кузнецов. Старался новичок «Зенита» Михаил Виноградов, но гости смотрелись увереннее и гораздо реже теряли мяч.

«Питерец.ру» заметил, что безупречно сыграли у СКИФа Корякин и Иванников – 0 промахов с игры на двоих. В составе «Зенита» 100 %-ной точностью исполнения бросков мог похвастаться Александр Аркатов, а вот Павлу Тураеву лучше поскорее забыть этот матч – 4 из 11.

У «Зенита» был шанс спастись в концовке, но выручил гостей голкипер Крикунов, который в этом матче сделал 14 «сэйвов». У «Зенита» очень высокую результативность показал Дмитрий Киселёв (10 мячей), у Аркатова – 6, у Виноградова – 5. Следующий соперник «Зенита» – астраханское «Динамо».