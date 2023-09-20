ента новостей

21:24
Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35
20:48
В Кубке России «Зенит» по пенальти победил «Ахмат», основное время завершилось со счётом 3:3, дубль сделал Иван Сергеев
15:01
Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
20:07
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки
20:04
В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби
18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
17:32
В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей
14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
12:05
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое
11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
11:31
В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД
11:24
В Петербурге пенсионер инвестировал в мошенников почти 4 млн рублей
11:16
В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже
10:50
В Петербурге полицейские провели антиалкогольный рейд
23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35

Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35

0
53
Опубликовал: Пётр Балякин
+1
Фото:
www.spbhandball.ru
Краснодарский клуб СКИФ продолжает быть неудобным соперником для «Зенита».  

СКИФ из Краснодара продолжил огорчать поклонников петербургского «Зенита», обыграв команду Дмитрия Торгованова на старте сезона – 2023/2024. Это домашнее поражение стало для петербургского клуба пятым подряд, считая времена «Невы». А ведь «сине-бело-голубые» укрепились перед сезоном и считаются претендентами на чемпионство.

СКИФ повёл 5:3 в первом тайме, и не позволил «Зениту» приблизиться к себе до перерыва: гости выиграли первую половину с разницей в 3 мяча. Торгованов пытался тасовать вратарей: ещё до перерыва поиграли и Черников, и Попов, и Кузнецов. Старался новичок «Зенита» Михаил Виноградов, но гости смотрелись увереннее и гораздо реже теряли мяч.

«Питерец.ру» заметил, что безупречно сыграли у СКИФа Корякин и Иванников – 0 промахов с игры на двоих. В составе «Зенита» 100 %-ной точностью исполнения бросков мог похвастаться Александр Аркатов, а вот Павлу Тураеву лучше поскорее забыть этот матч – 4 из 11.

У «Зенита» был шанс спастись в концовке, но выручил гостей голкипер Крикунов, который в этом матче сделал 14 «сэйвов». У «Зенита» очень высокую результативность показал Дмитрий Киселёв (10 мячей), у Аркатова – 6, у Виноградова – 5. Следующий соперник «Зенита» – астраханское «Динамо».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-05-2023, 15:14
Гандбольный «Зенит» дома проиграл ЦСКА первый матч плей-офф Суперлиги со счётом 28:33
28-05-2023, 19:22
Гандбольный «Зенит» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 31:28 и завершил неудачный сезон – 2022/2023 на 5-м месте
16-08-2023, 00:50
Гандбольный «Зенит» обыграл белорусский клуб «Мешков Брест» со счётом 24:21 в товарищеском матче
28-10-2021, 00:58
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Реалу» - уже в четвёртый раз подряд
20-05-2023, 14:49
Результативная игра Михаила Гредасова и Павла Тураева помогла гандбольному «Зениту» уверенно победить «СГАУ-Саратов» со счётом 31:23
7-07-2023, 18:16
Михаил Виноградов – статусный новичок гандбольного «Зенита», а Эльдар Насыров переходит на тренерскую работу

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
0
92
Сегодня, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
0
114
Вчера, 11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
118
Вчера, 11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
Наверх