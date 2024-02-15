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Питерец.ру » Спорт » Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск за дискредитацию российской армии

Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск за дискредитацию российской армии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
«КраСава» вновь попал в поле зрения правоохранителей после интервью Ксении Собчак.

СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего футболиста множества российских клубов Евгения Савина. «Питерец.ру» выяснил, что действия Савина подпадают под статью 280 Уголовного кодекса: речь идёт о дискредитации вооружённых сил. Савин уже был оштрафован на 50 тысяч рублей за подобное правонарушение, и если проверка в отношении него подтвердит правонарушение, то срок лишения свободы может составлять до 5 лет.

Родившийся в 1984 году в Вологодской области Савин впервые попал в центр внимания довольно давно, когда сорвался его переход из пермского «Амкара» в ЦСКА. Тогда Савин уже примерял сине-красную форму столичного клуба, но случился «откат» сделки. Футбольная карьера Савина пестрит наименованиями клубов: «Ротор», «Тобол», «Рязань-Агрокомплект», «Томь», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Арсенал» (конечно, тульский, а не тот, за который выступал Андрей Аршавин), «Луч-Энергия», «Тюмень» и не только.

После завершения спортивной карьеры Савин чем только не занимался: например, одно телешоу он вёл вместе с Сергеем Шнуровым. В своих высказываниях и выступлениях Савин представал как чрезвычайно политизированный человек, реагировавший буквально на всё в поисках «хайпа».

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