Шнуров против отъезда звезд

Петербургский музыкант Сергей Шнуров поделился мнением по поводу артистов, уехавших за границу из-за ситуации на Украине. Он назвал это предательством по отношению к зрителям.

По словам Шнурова, в России ты остаешься со своим зрителем и можешь высказываться по острым вопросам. Причем достаточно подбирать слова, чтобы не выходить за рамки закона. Музыкант отметил, что в нашей стране существует свобода слова.

А вот отъезд в такой ситуации, по мнению Шнурова, является предательством зрителей. Это люди слушали тебя, поддерживали и даже заглядывали в рот. Но эти звезды взяли и уехали, а вот их зрители уехать не могут.

Шоумен подчеркнул, что не хочет кого-либо осуждать. Однако позицию свою выразил достаточно четко и ясно. «Питерец.ру» считает, что Сергей Шнуров посмотрел на ситуацию несколько с другого ракурса. Лидер «Ленинграда» – противоречивый, но достаточно умный и образованный человек. Он поднял еще одну проблему, которая тоже важна.