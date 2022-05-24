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Питерец.ру » Общество » Шнуров против отъезда звезд

Шнуров против отъезда звезд

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сергей Шнуров высказал свою позицию в вопросе уехавших коллег

Петербургский музыкант Сергей Шнуров поделился мнением по поводу артистов, уехавших за границу из-за ситуации на Украине. Он назвал это предательством по отношению к зрителям.

По словам Шнурова, в России ты остаешься со своим зрителем и можешь высказываться по острым вопросам. Причем достаточно подбирать слова, чтобы не выходить за рамки закона. Музыкант отметил, что в нашей стране существует свобода слова.

А вот отъезд в такой ситуации, по мнению Шнурова, является предательством зрителей. Это люди слушали тебя, поддерживали и даже заглядывали в рот. Но эти звезды взяли и уехали, а вот их зрители уехать не могут.

Шоумен подчеркнул, что не хочет кого-либо осуждать. Однако позицию свою выразил достаточно четко и ясно. «Питерец.ру» считает, что Сергей Шнуров посмотрел на ситуацию несколько с другого ракурса. Лидер «Ленинграда» – противоречивый, но достаточно умный и образованный человек. Он поднял еще одну проблему, которая тоже важна.

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