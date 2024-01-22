В Санкт-Петербурге 34-летнего бойца ММА Дениса Дживовского заочно арестовали сроком на 2 месяца за участие в вооруженном конфликте на территории Украины в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 208 Уголовного кодекса РФ.

Следователи полагают, что действия Дживовского были продиктованы соображениями политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих. Он был полностью осведомлен о целях специальной военной операции и вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда участвовал в боевых действиях против российской армии. Позже он вступил в ряды воинского формирования "Русский добровольческий корпус"*, которое находится под контролем Министерства обороны Украины.

За участие в вооруженном столкновении, противоречащем интересам Российской Федерации, Денис Дживовский был объявлен в федеральный розыск 17 октября 2023 года, а спустя месяц – в международный.

Это показывает, что российские правоохранительные органы проявляют жесткую позицию в отношении лиц, принимающих участие в вооруженных конфликтах за рубежом и подрывающих интересы России. Подобные действия подвергаются суровому наказанию в соответствии с законодательством. Наказание за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства варьируется в зависимости от степени участия и тяжести преступления, сроки лишения свободы могут составлять до двадцати лет.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ