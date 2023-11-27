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Питерец.ру » Спорт » После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России

После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
Тактический расчёт сработал – кубковая победа перевесила 0–3 в Саратове.

«Питерец.ру» не стал посвящать отдельную новость фиаско волейбольной «Ленинградки» на стадионе «Звёздный» в Саратове, где команда Александра Кашина в трёх партиях уступила «Протону». К тому же удалённый в предыдущем матче Кашин не мог руководить «Ленинградкой» со скамейки – его функции на время матча исполнял Александр Лазневой. Без Кутюковой и с травмированной Черновой «Ленинградка» не сумела оказать «Протону» достойного сопротивления, проиграв со счётом 0–3 (21:25, 18:25, 21:25). Анастасия Гарелик набрала в этой встрече всего 6 очков, а самой результативной у проигравших стала Валерия Романова (15 очков).

Но эту локальную неудачу сполна окупила победа в Казани над «Динамо-Ак Барсом» с устраивавшим «Пчёлок» счётом 3–1 (в петербургском матче победа в пяти партиях досталась динамовкам). Взяв первую партию со счётом 25:18, «Ленинградка» проиграла второй сет с разницей в 6 очков. Хорошая игра Гарелик и Романовой позволяет петербурженкам взять третью партию (25:20) и выйти вперёд в матче. Борьба завершилась в четвёртом сете: «Ленинградка» имела преимущество в 4–5 очков, но дело дошло до напряжённой концовки. Счёт решающей партии – 26:24 в пользу «Ленинградки», которая вышла в финал Кубка России.

 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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