После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России

«Питерец.ру» не стал посвящать отдельную новость фиаско волейбольной «Ленинградки» на стадионе «Звёздный» в Саратове, где команда Александра Кашина в трёх партиях уступила «Протону». К тому же удалённый в предыдущем матче Кашин не мог руководить «Ленинградкой» со скамейки – его функции на время матча исполнял Александр Лазневой. Без Кутюковой и с травмированной Черновой «Ленинградка» не сумела оказать «Протону» достойного сопротивления, проиграв со счётом 0–3 (21:25, 18:25, 21:25). Анастасия Гарелик набрала в этой встрече всего 6 очков, а самой результативной у проигравших стала Валерия Романова (15 очков).

Но эту локальную неудачу сполна окупила победа в Казани над «Динамо-Ак Барсом» с устраивавшим «Пчёлок» счётом 3–1 (в петербургском матче победа в пяти партиях досталась динамовкам). Взяв первую партию со счётом 25:18, «Ленинградка» проиграла второй сет с разницей в 6 очков. Хорошая игра Гарелик и Романовой позволяет петербурженкам взять третью партию (25:20) и выйти вперёд в матче. Борьба завершилась в четвёртом сете: «Ленинградка» имела преимущество в 4–5 очков, но дело дошло до напряжённой концовки. Счёт решающей партии – 26:24 в пользу «Ленинградки», которая вышла в финал Кубка России.