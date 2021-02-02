Матч с московским «Динамо» стал для СКА вторым в сезоне без заброшенных шайб

СКА справедливо считается атакующей командой, поэтому матч с московскими динамовцами резко выделяется из общего ряда результатов в сезоне – 2020/2021. Дело в том, что СКА не смог забить: «Питерец.ру» напоминает, что это лишь второй случай в нынешнем регулярном первенстве.

В ноябре атаку СКА смог остановить голкипер «Трактора» Иван Федотов (тот матч в «Ледовом» закончился со счётом 1:0 в пользу гостей). И вот – капитуляция перед динамовским вратарём Иванов Бочаровым. Вчера невские армейцы нанесли 34 броска по воротам соперника, при этом команда Валерия Брагина четырежды получала численное преимущество (дважды у «Динамо» был удалён Чайковски, по одному разу – Яшкин и Линдберг).

Однако счёт 0:0 в поединке с «Динамо» продержался до начала третьего периода, когда Магнус Хелльберг пропустил в равных составах от Дмитрия Кагарлицкого, которому ассистировал сделавший накануне хет-трик защитник Чайковски. Итоговый счёт 2:0 установил Яшкин, при этом свой «дежурный» ассистентский балл набрал Вадим Шипачёв.