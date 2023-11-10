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Питерец.ру » Спорт » Алексей Игонин сменил Елену Илюхину на посту президента федерации футбола Санкт-Петербурга

Алексей Игонин сменил Елену Илюхину на посту президента федерации футбола Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
В исполком футбольной федерации города избраны Александр Бельский и Антон Шантырь.

«Питерец.ру» обратил внимание на формулировку отставки Елены Илюхиной с должности президента городской федерации футбола – «по собственному желанию». 10 ноября в конференц-зале «Цифергауза» состоялась конференция петербургской футбольной федерации, по итогам которой у этой структуры сменился руководитель.

Алексей Игонин в особом представлении не нуждается. Родившийся 18 марта 1976 года в Ленинграде футболист выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год, был капитаном команды (вот и первый опыт руководящей работы!). Дважды Игонин играл за национальную сборную, в том числе в памятном матче, когда Юрий Ковтун забил в ворота Станислава Черчесова в противостоянии с исландцами в отборе к Евро – 2000.

Игонин был депутатом Законодательного Собрания Ленобласти шестого созыва и вице-президентом областной федерации футбола. Год назад Игонина избрали генеральным секретарём петербургской футбольной федерации вместо Андрея Бурлакова, а сейчас – и президентом этой организации.

На конференции был выбран и исполком федерации. Наиболее известные имена среди членов исполкома – спикер ЗакСа Александр Бельский и глава спорткомитета Антон Шантырь. Также в исполком вошли Сергей Лапочкин, Максим Митрофанов и Максим Погорелов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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