Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама

Мариинский дворец посетила делегация Министерства иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем Министра Нгуеном Минем Ву. С гостями встретились Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и его заместитель Николай Бондаренко.

Спикер петербургского парламента поздравил членов делегации с наступающим Днём независимости Вьетнама, который отмечается 2 сентября. Он также напомнил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня визита в Петроград основателя вьетнамской республики Хо Ши Мина.

– Мы последовательно развиваем наши дружеские отношения с Вьетнамом. Законодательное Собрание готовится к подписанию меморандума о взаимопонимании с Народным Советом столицы страны Ханоя, и в скором времени будет заключено соглашение о сотрудничестве между нашими парламентами. Сейчас ведутся переговоры о заключении такого же договора с Народным Советом города Хошимина. Таким образом, мы надеемся вывести наше сотрудничество на новый уровень, - рассказал Александр Бельский.

Нгуен Минь Ву поблагодарил за тёплый приём и выразил свое восхищение историческим Санкт-Петербургом. По его словам, посещение Эрмитажа дало гостям возможность ощутить величие российской цивилизации и оценить её выдающиеся достижения.

– Наша делегация прибыла в Россию для очередного раунда стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел. Российская Федерация всегда была важнейшим партнером Социалистической Республики Вьетнам, и сотрудничество с ней – приоритетное направление нашей внешней политики, в которой связи с Санкт-Петербургом занимают особое место. Мы поддерживаем все инициативы установления новых контактов на региональном уровне, как укрепляющие дружбу наших народов. Вы можете всегда полагаться на нас, как на искренних друзей России, - подчеркнул вьетнамский дипломат.

Председатель ЗС СПб пожелал делегации плодотворной работы и успехов в переговорах. Стороны выразили намерение дополнительно развивать взаимодействие в сферах туризма, сельского хозяйства, торговли и инвестиций.