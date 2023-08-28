Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама

Мариинский дворец посетила делегация Министерства иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем Министра Нгуеном Минем Ву. С гостями встретились Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и его заместитель Николай Бондаренко.
Спикер петербургского парламента поздравил членов делегации с наступающим Днём независимости Вьетнама, который отмечается 2 сентября. Он также напомнил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня визита в Петроград основателя вьетнамской республики Хо Ши Мина.
Нгуен Минь Ву поблагодарил за тёплый приём и выразил свое восхищение историческим Санкт-Петербургом. По его словам, посещение Эрмитажа дало гостям возможность ощутить величие российской цивилизации и оценить её выдающиеся достижения.
Председатель ЗС СПб пожелал делегации плодотворной работы и успехов в переговорах. Стороны выразили намерение дополнительно развивать взаимодействие в сферах туризма, сельского хозяйства, торговли и инвестиций.
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