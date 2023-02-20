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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24

Гандбольный «Зенит» уверенно победил «СГАУ-Саратов» в гостях – 30:24

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.spbhandball.ru
После технической победы – победа реальная.

До саратовского матча гандбольный «Зенит» (так теперь называется «Университет-Нева») получил техническую победу над клубом «Динамо-Сунгуль». Вдохновлённые таким подарком, зенитовцы уверенно победили следующего соперника по регулярному первенству.

На руку «Зениту» сыграли кадровые проблемы в стане соперника. Покинул «СГАУ-Саратов» Артём Пономарёв, который теперь защищает цвета «Пермских медведей», а ещё несколько гандболистов травмировано.

Несмотря на все проблемы, саратовцы в дебюте матча вырвались вперёд с преимуществом в 4 мяча. Но «Зениту» нельзя было проигрывать этот матч, чтобы не ухудшить своё турнирное положение, поэтому «-4» ещё до перерыва превратились сначала в «+3», а к перерыву и в «+7».

Начав вторую половину встречи со счёта 19:12 в свою пользу, команда Дмитрия Торгованова одержала победу с результатом 30:24. «Питерец.ру» отмечает хорошую игру вратаря Максима Попова, а в атаке пятью точными бросками отличился Александр Петров.

Победа в Саратове позволила «Зениту» закрепиться на четвёртой позиции в мужской Суперлиге.

 

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