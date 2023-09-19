«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября

«Питерец.ру» позже сообщит не самые весёлые гандбольные новости, а пока посмотрим на текущие результаты сложного розыгрыша Кубка России. Лидер чемпионата РПЛ «Краснодар» только по пенальти одолел столичное «Динамо». В основное время была ничья 1:1 после голов динамовского новичка Бителло и краснодарского бразильца Кади Боржеса. В серии одиннадцатиметровых блеснул 21-летний вратарь «Быков» Константин Агкацев, отразивший удары Константина Тюкавина и конечно же Фёдора Смолова. Любители футбола помнят, как Смолов может исполнить пенальти в решающий момент, а уж отсылки к Майклу Джордану забыть просто невозможно.

«Спартак» разделался с «Пари НН», где главным тренером является игравший и помогавший тренировать «красно-белых» Сергей Юран. 8 августа эти команды выдали головоломный триллер с ДЕВЯТЬЮ забитыми мячами, на этот раз более 30 тысяч зрителей на стадионе «Нижний Новгород» увидели крупное поражение команды Юрана. Однако два из трёх мячей, влетевших в ворота Виталия Ботнаря, трибуны лицезрели в компенсированное ко второму тайму время. Квинси Промес установил окончательный счёт 3:0 на 96-й минуте.

«Балтика», которую тренирует Сергей Игнашевич, в Калининграде проиграла «Крыльям Советов» (1:2).