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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» разгромил ЦСКУ в предсезонном турнире, дубль сделал Сутормин

«Зенит» разгромил ЦСКУ в предсезонном турнире, дубль сделал Сутормин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Два пенальти были назначены в армейские ворота главным арбитром Москалёвым.

До встречи с ЦСКА в рамках того же летнего турнира «сине-бело-голубые» успели провести две встречи. Обе протекали по похожему сценарию – ничья в основное время и победа «Зенита» по пенальти, так были повержены «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Но встреча с ЦСКА – особый случай, поэтому «Питерец.ру» не мог пройти мимо.

Итоговый счёт порадовал – 3:0, хотя два гола были забиты с пенальти. Поскольку турнир товарищеский, то тренеры провели максимальное количество замен, поэтому начинал у «Зенита» один состав, а в концовке второго тайма играли другие футболисты. Только вратарь Даниил Одоевский замены не дождался и поэтому решил не пропускать.

Визави Одоевского Игорь Акинфеев пропустил с игры в первом тайме, когда хороший удар исполнил Алексей Сутормин (ассистировал ему новичок Бакаев). Во втором тайме в ворота ЦСКА были назначены два 11-метровых. Первый пенальти заработал Мостовой, а реализовал тот же Сутормин. Второй удар с «точки» выполнил уже Мостовой и не сплоховал – 3:0 в пользу команды Сергея Семака.

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