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Питерец.ру » Спорт » Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы

Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Бывший тренер «Зенита» уже добился со своей командой права оспорить главный трофей турнира.  

Итальянцы с первого же матча заявили о себе, как о возможном фаворите чемпионата Европы. «Питерец.ру» не сомневается, что непопадание на российский чемпионат мира в 2018 году только подхлестнули честолюбие команды с Апеннин.

Итальянцы образцово провели групповой турнир, начав с разгрома Турции (3:0). С таким же счётом были обыграны швейцарцы, а сборная Уэльса не возражала против минимального поражения в заключительном туре. Сетка матчей на выбывание сложилась для команды Манчини тяжело.

В 1/8 финала пришлось помучиться с австрийцами, которые не пропустили в основное время. Но голы Кьезы и Пессины в овертайме помогли Италии победить – 2:1. Вслед за этим с таким же счётом, но в основное время, была выбита Бельгия, считавшаяся главным претендентом на титул. Могли итальянцы выиграть без дополнительного времени и пенальти и у испанцев в полуфинале, но праздник им чуть не испортил гол Мораты. Однако тот же Мората не забил решающий послематчевый пенальти, и Манчини теперь в шаге от Кубка Европы.

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