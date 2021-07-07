Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы

Итальянцы с первого же матча заявили о себе, как о возможном фаворите чемпионата Европы. «Питерец.ру» не сомневается, что непопадание на российский чемпионат мира в 2018 году только подхлестнули честолюбие команды с Апеннин.

Итальянцы образцово провели групповой турнир, начав с разгрома Турции (3:0). С таким же счётом были обыграны швейцарцы, а сборная Уэльса не возражала против минимального поражения в заключительном туре. Сетка матчей на выбывание сложилась для команды Манчини тяжело.

В 1/8 финала пришлось помучиться с австрийцами, которые не пропустили в основное время. Но голы Кьезы и Пессины в овертайме помогли Италии победить – 2:1. Вслед за этим с таким же счётом, но в основное время, была выбита Бельгия, считавшаяся главным претендентом на титул. Могли итальянцы выиграть без дополнительного времени и пенальти и у испанцев в полуфинале, но праздник им чуть не испортил гол Мораты. Однако тот же Мората не забил решающий послематчевый пенальти, и Манчини теперь в шаге от Кубка Европы.