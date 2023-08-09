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Питерец.ру » Спорт » «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в кубковом матче, в котором было забито девять голов, четыре из которых пропустил спартаковский вратарь Свинов

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в кубковом матче, в котором было забито девять голов, четыре из которых пропустил спартаковский вратарь Свинов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
5:4 – таков итоговый результат в пользу «красно-белых», которые почти полвека столько не пропускали в Кубке.

«Питерец.ру» завидует тем, кто вживую смотрел суперматч между «Спартаком» и «Пари НН» в Кубке России. Девять голов и фантастическая развязка в виде спартаковского «камбэка» – лучшей рекламы российскому футболу придумать трудно.

Главный тренер Гильермо Абаскаль выпустил в основе голкипера Илью Свинова, но прогадал – сразу четыре пропущенных мяча, однако – победа. Открыл счёт спартаковский защитник Классен: нижегородские голкипер Ботнарь не среагировал на дальний удар. Когда Пруцев уже на 15-й минуте удвоил преимущество спартаковцев, могло показаться, что грядёт разгром команды Сергея Юрана.

До перерыва команды обменялись голами, и на второй тайм «Спартак» выходил, ведя 3:1. Но «Пари НН» смог уже к 50-й минуте превратить 1:3 в 3:3 после голов Севикяна и Александрова. А вскоре Сулейманов реализовал пенальти, и вперёд вышли нижегородцы. Лишь на 81-й минуте Игнатов смог уравнять положение, а победу «красно-белым» принёс буйный Квинси Промес.

На 89-й минуте ошибка Гоцука привела к моменту у Промеса. Забить голландцу было довольно сложно, но Промес хладнокровно обыграл Ботнаря и попал в ворота, как бильярдист в лузу – 5:4. Статистики уже вспомнили, что «Спартак» не пропускал 4 мяча в Кубке с 1976 года!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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