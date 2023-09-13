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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» с разницей в 15 очков в заключительном товарищеском матче перед Кубком Кондрашина и Белова

Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» с разницей в 15 очков в заключительном товарищеском матче перед Кубком Кондрашина и Белова

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Боян Дублевич вернулся в расположение «сине-бело-голубых» с чемпионата мира по баскетболу.

Финальный матч чемпионата мира по баскетболу – 2023 завершился победой сборной Германии (28 очков набрал Деннис Шрёдер), но был на «Мундиале» и статусный игрок «Зенита». «Питерец.ру» имеет в виду центрового Бояна Дублевича, который выступал на мировом форуме за сборную Черногории вместе с другими звёздами этой балканской команды – Николой Вучевичем и Марко Симоновичем. В матче со сборной США на ЧМ – 2023 Дублевич очков набрать не смог.

Товарищеский матч с одним из грандов европейского клубного баскетбола – турецким «Фенербахче» – прошёл в Стамбуле и завершился поражением «Зенита» со счётом 60:75. В начале игры выделялся центровой «Фенера» Сертак Шанли. Затем попадать в зенитовское кольцо взялся Джонатан Мотли, однако у петербуржцев нашлись свои «скореры» – Сергей Карасёв, Адриен Моэрман и Дублевич. В третьей четверти продолжали куражиться Мотли и Шанли, что позволило «Фенербахче» создать задел «+8» по окончании третьей четверти.

Поражение от «Фенербахче» стало для команды Хавьера Паскуаля первым в период предсезонной подготовки. 15 сентября «Зенит» сыграет с МБА в Санкт-Петебурге на «Кубке Кондрашина и Белова», начало матча – в 19:30. В то же день, но в 16:30 начнётся поединок УНИКСа и «Пари НН».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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