На предсезонном хоккейном турнире имени Пучкова «Северсталь» раскатала «Сибирь» со счётом 7:1, а вратарь «Сибири» Костин не пропустил от «Автомобилиста»

Турнир имени Н. Г. Пучкова проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа в «Ледовом». В матче открытия, в котором клюшки скрестили «Северсталь» и «Сочи», зрители увидели много заброшенных шайб, и почти все из них влетели в ворота сочинцев. При счёте 0:5 главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев убрал со льда Максима Третьяка и выпустил Никиту Тулинова, который пропустил всего дважды. «Северсталь» выиграла с разгромным итогом 7:1, дубли удалось сделать Даниилу Вовченко и Егору Степанову.

В игре между «Автомобилистом» и «Сибирью» блеснул новосибирский вратарь Денис Костин, заработавший «сухарь». А ведь у «Автомобилиста» есть кому забивать: на лёд вышли результативный защитник Джесси Блэкер, давно приноровившийся к российскому клубному хоккею француз Стефан Да Коста и его коллеги по амплуа нападающего Сергей Широков и казахстанский канадец Кертис Волк. Но всё решило единственное взятие ворот, когда на 31-й минуте сибиряк Бутузов огорчил голкипера «Автомобилиста» Галкина: «Сибирь» выиграла с «футбольным» счётом 1:0 к радости своего тренера Дэвида Немировски.

Именно «Автомобилист» станет первым соперником СКА на турнире Пучкова, начало сегодняшнего матча – в 19:30. А 23 августа СКА сыграет с «Сочи».