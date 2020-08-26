СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

Новичку ХК «Сочи» Юэлю Лассинантти удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности до середины второго периода. К тому времени гости Северной столицы вели в счёте: одним из ассистентов сочинской шайбы выступил бывший защитник СКА Юрий Александров. Однако атака невских армейцев после некоторого простоя заработала на полную мощность, и бывший голкипер «Лулео» стал выгребать из своих ворот одну шайбу за другой.

Центральный нападающий СКА Линден Вей сравнял счёт в этом матче, ещё раз доказав правильность своего приглашения в команду Валерия Брагина. Отличиться 29-летнему канадцу помог Кирилл Марченко, который завершил матч с отличными показателями – 3 (1+2) очка. Столько же в активе у Вея, авторами ещё двух голов СКА стали Арсений Бринкман и Миро Алтонен. «Питерец.ру» заметил, что Брагин на этот раз поставил Марченко в первую тройку нападения (вместе с Веем и Эмилем Галимовым), и этот тренерский ход себя оправдал.

Новыми лидерами сочинской атаки должны стать автор первой шайбы в матче Карьялайнен (экс-«Таппара») и бывшие игроки «Фэрьестада) Нильссон и Йоханссон.