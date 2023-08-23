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Питерец.ру » Спорт » На чемпионате России по боксу в следующий круг пробились двое петербуржцев – Попов и Ханапиев, проиграли свои бои Ярулин, Жоржин, Алексеев, Колесников, Захарьев и Верясов

На чемпионате России по боксу в следующий круг пробились двое петербуржцев – Попов и Ханапиев, проиграли свои бои Ярулин, Жоржин, Алексеев, Колесников, Захарьев и Верясов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Для определения победителя в поединке между Верясовым и Земляковым потребовалось дополнительное судейское совещание.

«Питерец.ру» подводит итоги очередного соревновательного дня чемпионата страны по боксу в Хабаровске: петербургская делегация уменьшилась ещё на шестерых спортсменов.

В весовой категории до 57 кг выбыли сразу двое представителей города на Неве: Сергей Ярулин уступил Руслану Белоусову, а свердловчанин Евгений Ляшков превзошёл петербуржца Егора Жоржина. Тёзка Жоржина Алексеев проиграл бой в весе до 60 кг, его удачливым соперником был Аршак Товмасян из Москвы. Руслан Колесников (до 80 кг) уступил Андрею Ефременко из Красноярского края. Москвич Расул Алиев со счётом 5:0 по очкам победил Дмитрия Захарьева, а бой тяжеловесов Ивана Верясова и Евгения Землякова из Москвы вообще стоит особняком. Наблюдая за всеми тремя раундами (именно столько продолжается поединок боксёров-любителей) судьи так и не смогли определить сильнейшего. Позже стало известно, что победителем объявили Землякова с загадочной формулировкой «РГСКрЗ».

Два петербургских боксёра порадовали городской спорткомитет своими победами в шестой день российского первенства. Илья Попов (до 63,5 кг) преодолел сопротивление Максима Шумова из Свердловской области, а Рамазан Ханапиев по очкам одолел москвича Никиту Рустенко в весе до 92 кг.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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