На чемпионате страны петербуржцы Егор Жоржин, Илья Попов, Владимир Орехов, Дмитрий Захарьев, Рамазан Ханапиев и Сергей Ярулин победили в своих боях, при этом соперником Ярулина был Эдуард Саввин

По интернету уже разлетелось видео с чемпионата России по боксу: тяжеловес из Дагестана Умар Курбангаджиев из Дагестана буквально вырубил своего оппонента из Чеченской Республики Ильяса Данилова – нокаут в 1-м раунде.

«Питерец.ру» отмечает победивших своих очередных соперников приехавших на чемпионат России в Хабаровске делегатов из города на Неве. Прошли в следующий раунд петербуржцы Егор Жоржин (весовая категория до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Дмитрий Захарьев и Владимир Орехов (оба – до 86 кг), Рамазан Ханапиев (до 92 кг). В категории до 57 кг сошлись два петербуржца: Сергей Ярулин превзошёл по очкам Эдуарда Саввина – 5:0.

Есть и потери: помимо Саввина ещё восемь петербургских боксёров выбыли из соревнований. Уступили своим соперникам Юрий Гуляев (до 51 кг), Тимур Фаррахов (до 54 кг), Магомед-Салях Мугаев (до 57 кг), Антон Артёменко и Иван Григорьев (оба – до 63,5 кг), Андрей Косенков (до 86 кг), Игорь и Артём Фёдоровы (до 92 кг).

Наставник сборной Санкт-Петербурга по боксу Сергей Дотдаев прокомментировал итог боя между Ярулиным и Саввиным. По мнению Дотдаева, шансы в этом бою были равные, а проигравший поединок Саввин – боксёр очень высокого уровня, «опытный, аккуратный, тонкий».