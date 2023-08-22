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Питерец.ру » Спорт » Петербургский боксёр-тяжеловес Иван Верясов на чемпионате России победил Сергея Кузютина, а вот Александр Хохлов, Шамиль Исмаилов и Владислав Муравин выбыли

Петербургский боксёр-тяжеловес Иван Верясов на чемпионате России победил Сергея Кузютина, а вот Александр Хохлов, Шамиль Исмаилов и Владислав Муравин выбыли

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
todaykhv.ru
Выиграли свои бои и главные звёзды первенства страны – Замковой и Худоян.

«Питерец.ру» продолжает следить за первенством России по боксу, которое проходит в Хабаровске на «Платинум Арене» - домашней площадке хоккейного «Амура». В очередной соревновательный бой на ринг вышли четверо петербуржцев, но лишь один из них сумел прибить превзойти своего оппонента.

Героем дня для делегации из Северной столицы стал Иван Верясов (свыше 92 кг). Соперником этого супертяжеловеса из Санкт-Петербурга стал Сергей Кузютин из Новосибирской области. Ранее Кузютин выбил из борьбы за чемпионство и полтора миллиона рублей призовых (именно столько полагается обладателям золотых медалей чемпионата России) петербуржца Андрея Тюфякова. Верясов отомстил за земляка, победив Кузютина по очкам.

В том же весе петербуржец Владислав Муравин уступил по очкам Бекхану Исраилову из Ингушетии, счёт – 1:4. Ещё двое представителей Санкт-Петербурга завершили борьбу на чемпионате России: Александр Хохлов (до 67 кг) проиграл бой Тархану Идигову (Чеченская Республика), а Алексей Скомороха из Красноярского края одолел Шамиля Исмаилова в категории до 71 кг.

Чемпион мира 2019 года Андрей Замковой в том же весе до 71 кг оказался сильнее Артура Кулакова из Псковской области. Прошёл дальше и Эдмонд Худоян (до 48 кг).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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