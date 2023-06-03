«Зенит» выиграл у «Факела» благодаря голу Мантуана в заключительном туре чемпионата РПЛ, а ЦСКА завоевал серебро, оттеснив на третье место «Спартак»

Несмотря на досрочное чемпионство «Зенита», интриг в чемпионате России перед 30-м туром хватало. Команда Сергея Семака решила всё-таки выиграть катившийся к нулевой ничьей матч с воронежским «Факелом»: автором победного гола стал бразилец Густаво Мантуан. «Факел» в итоге занял 14-е место и ещё поборется за право сыграть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне в стыковых играх.

«Спартак» в Самаре упустил шанс получить серебряные медали. Неприятности «красно-белых» начались с удаления активничавшего на лавке Георгия Джикия, продолжились пропущенным голом и завершились не реализованным Квинси Промесом пенальти. Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов справился с ударом Промеса с «точки», а спартаковскому голландцу могли помешать сыграть получше новости из Нидерландов.

ЦСКА Владимира Федотова блестяще воспользовался осечкой конкурента и смог взобраться на итоговое второе место, разгромив «Ростов» Валерия Карпина (4:1). «Питерец.ру» отмечает дубль Фёдора Чалова, который занял третье место в споре бомбардиров чемпионата России – 2022/2023, забив 19 мячей. Больше Чалова – на счету только зенитовца Малкома (23 гола) и Промеса (20).

Напрямую вылетают из РПЛ две команды – «Химки» и «Торпедо».