Мстительный Артур Юсупов забил «Зениту» уже на 1-й минуте, но команда Сергея Семака отыгралась и свела вничью третий подряд матч в чемпионате РПЛ

«Зенит» в ранге чемпиона – 2023 начал матч 29-го тура в следующем составе: в воротах – Васютин, защитники – Круговой, Алип, Чистяков и Адамов, в полузащите – Барриос, Кузяев, Мантуан, Мостовой, атака – Кассьерра и Сергеев. В «Сочи» в этом сезоне – уже третий тренер: начинал чемпионат Вадим Гаранин, его сменил Курбан Бердыев, а с 23-го тура наставником южан стал Дмитрий Хохлов. Ничья с «Зенитом» стала для Хохлова первой на новом посту: при нём команда дважды победила («Торпедо» и «Ростов») и четыре раза проиграла (в предыдущем туре – 0:4 в Нижнем Новгороде).

Сегодня сочинцы забили «Зениту» через полминуты после стартового свистка: полузащитник Артур Юсупов напомнил о себе бывшему клубу. «Питерец.ру» вынужден отметить нефартовость Чистякова – рикошет случился именно от него. Пропускать уже на 1-й минуте вроде бы должны соперники «Зенита», и даже после завоевания очередного чемпионства оборона петербуржцев не должна допускать таких ляпов. Отыгрался «Зенит» вскоре после перерыва: Мантуану повезло с рикошетом от «стенки», и голкипер «Сочи» Заболотный помочь своей команде не смог – 1:1. После 29-го тура у «Зенита» стало 67 очков.

Курьёз произошёл с Заикой – игрок не смог снять кольцо и не вышел на замену.