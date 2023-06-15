Новости КХЛ: Ротенберг сократил зарплаты в СКА, а вратарь Федотов может вернуться в ЦСКА несмотря на контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз»

«Питерец.ру» заметил положительные высказывания Дмитрия Губерниева в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга (комментатор назвал наставника армейцев с Невы «трудолюбивым парнем», хотя сам Губерниев старше Ротенберга всего на 6 лет). Но слова самого Ротенберга о сокращении расходов СКА на выплаты игрокам клуба представляются более важными и косвенно подтверждают: громкие расставания петербургского клуба с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым имеют простое финансовое объяснение. Просто СКА стремится влезть под «потолок зарплаты» КХЛ, поэтому некоторые высокооплачиваемые игроки уже не вписываются в платёжную ведомость.

Выступая на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований – к продукту» в рамках ПМЭФ, Ротенберг говорил и об инновационных программах и методиках в Академии СКА. Результат есть: Ротенберг заявил, что представители СКА выиграли почти все турниры в детско-юношеском хоккее.

Тем временем на ленты информагентств снова попал военнослужащий Иван Федотов. Он проходит службу в петербургской Военно-морской академии, играя за команду ВМФ. Федотов задрафтован в НХЛ клубом «Филадельфия», но менеджмент «Флайерз» может позволить голкиперу подписать новый контракт с московским ЦСКА.